Суд запросил личные дела Кокорина и Мамаева

Дата рассмотрения ходатайств об УДО, поданных футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, будет определена после изучения их личных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Документы уже запрошены. Спортсменов оповестят о дате заседания не позже, чем за 14 суток до него, передает «РИА Новости».

О том, что спортсмены подали прошение об УДО, стало известно 2 августа. Также прошение направил младший брат Кокорина Кирилл.

Осужденные футболисты отбывают срок лишения свободы в колонии в Белгородской области. Там Кокорин и Мамаев трудятся упаковщиками комбинезонов (это единственная работа в колонии, не требующая специального обучения). После смены они играют в футбол.

8 октября 2018 года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже обвинения переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.