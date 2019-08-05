Стала известна дата похорон Вилли Токарева

Похороны исполнителя шансона Вилли Токарева пройдут 7 августа. Об этом ТАСС сообщил в понедельник, 5 августа, народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на родственников певца.

«Где будет гражданская панихида, пока не известно», — уточнил он.

О смерти Вилли Токарева стало известно 4 августа. Информацию о кончине артиста подтвердил его сын Артем. По словам мужчины, семья решает вопрос с церемонией прощания и похоронами. Артист умер в московском онкологическом центре, где находился с начала июля.

Вилли (Вилен) Токарев родился в 1934 году, окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу контрабаса. Писал песни для других исполнителей (его произведения исполняли Эдита Пьеха и Анатолий Королев). В 1974 году артист эмигрировал в США. Там он записывал пластинки, работал певцом в русских ресторанах и получил известность в среде выходцев из Советского Союза.

С конца 1980-х начал гастролировать в СССР, затем переехал в Москву.