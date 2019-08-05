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Опасность схода селей оценят в городе на Курильских островах

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В Северо-Курильске разработают рекомендации по защите города от селей. Тендер объявлен министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области.

По условиям конкурса подрядчик должен провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы оценить угрозы схода селей на территории Северо-Курильска. Исследования пройдут в бассейнах рек Кузминка и Матросская. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

На основе полевых изысканий должны быть определены характеристики и режим селевых процессов в городской черте. Также подрядчик должен определить границы селеопасных зон и оценить вероятность схода селей в результате строительства.

Начальная стоимость контракта составляет 35,1 млн рублей. После заключения договора у подрядчика будет 110 дней на оценку селевой опасности.

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