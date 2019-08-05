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Летучие мыши появились в квартирах жителей Тобольска

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Массовые сообщения поступают от жителей Тобольска, которые заметили летучих мышей у себя дома. Речь идет о районе ДОЗа в Южном микрорайоне и в девятом микрорайоне.

Зверьки селятся летом на балконах и верандах. По словам специалистов, летучие мыши не опасны для людей, однако трогать их нельзя, так как они могут укусить, передает портал «Наш город». В случае укуса следует обязательно пойти в поликлинику.

Выгнать летучую мышь из квартиры можно с помощью коробки или куска ткани, которыми надо накрыть животное и перенести его к окну. В начале июня большое количество летучих мышей обнаружили жители Челябинска вблизи жилых домов.

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