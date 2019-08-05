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Две трассы в Магаданской области пострадали из-за подъема воды в реках

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На трассе «Колыма» в Магаданской области ввели ограничение движения из-за подъема воды в реке Нехай. Ранее подтопленным оказался участок трассы Палатка–Кулу–Нексикан.

По данным правоохранительных органов, на трассе «Колыма» ограничения введены для всех видов транспорта в районе поселка Дебин. На 1562 км дороги оказалось размыто полотно из-за подъема воды в реке. На автодороге Палатка–Кулу–Нексикан проект закрыт на участке с 304-го по 473-й км, сообщает ИА MagadanMedia.

На пострадавшие участки направлена дорожная техника.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды на реке Умальте в Хабаровском крае несколько мостов оказались снесены. В результате от Большой земли отрезан поселок Софийск.

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