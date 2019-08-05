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Московский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. По словам пресс-секретаря суда Светланы Скачковой, его обвиняют в создании преступного сообщества и наркоторговле.

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По данным МВД, Плахотнюк как минимум с 2012 года руководит транснациональным преступным синдикатом, который переправлял в страны СНГ наркотики из Африки, передает «РИА Новости». В его деле 28 эпизодов контрабанды.

Заочные обвинения в адрес молдавского олигарха были выдвинуты в конце июня.

Следствие установило, что Владимир Плахотнюк находился в сговоре с лидерами молдавской организованной преступности. На родине его обвиняют в узурпации власти и других преступлениях.

В июле экс-премьер Молдавии Владимир Филат, отбывающий тюремный срок за коррупцию, заявил, что в 2009 году продал Плахотнюку пост генпрокурора страны за €2 млн, чтобы на должность был назначен Валерий Зубко.

24 июня лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк подал в отставку с поста председателя политической силы. 20 июня глава МВД республики Андрей Нэстасе заявил, что Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон. По информации следствия, 14 июня олигарх, чья партия ранее контролировала правительство и парламент, покинул территорию страны на автомобиле.

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