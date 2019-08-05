Форум потомков раскулаченных крестьян пройдет в Томске

В Томске пройдет форум, посвященный сохранению памяти о жертвах советской коллективизации. Об этом РИА «Томск» сообщила инициатор создания первого в РФ мемориала раскулаченным крестьянам, жительница Верхнекетского района Томской области Ирина Янченко.

В это воскресенье, 11 августа, в Томском краеведческом музее соберутся потомки спецпереселенцев, историки и общественники. По словам Ирины Янченко, присоединится с помощью Skype смогут все, кому интересна тема.

По информации агентства, первый в России мемориал жертв коллективизации может появиться в селе Палочка Верхнекетского района. Село возникло в начале 1930-х годов в результате переселения раскулаченных крестьян из Бийского уезда. Авторами идеи являются две местные жительницы, которые выиграли президентский грант на поиск массовых захоронений и восстановление имен тысяч погибших.

На форуме планируется обсудить проблему увековечивания памяти спецпереселенцев. Организаторы надеются, что свое мнение выскажут и противники этого процесса.