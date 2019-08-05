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Рекорд России по буксировке автопоезда весом 8 т установили в Омске

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В рамках традиционного турнира «Самый сильный человек Омска» прошел первый этап чемпионата России по силовому экстриму. В соревнованиях приняли участие стронгмены из Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Перми, Омска, Кузнецка, Асбеста и Астрахани.

Спортсмены поднимали бревно весом 140 кг, преодолевали эстафету (вес снаряда — 360 кг), тянули автопоезд и поднимали «Камень атласа», сообщает ИА «Город55». Победителем этапа чемпионата стал омич Евгений Марков, а Анастасия Шапова установила рекорд России в буксировке автопоезда весом 8 т, протащив его на 16 м за 49 секунд.

Как стало известно 10 июня, шестилетний житель Ингушетии Ибрагим Льянов побил мировой рекорд по количеству отжиманий за один подход. Мальчика тренировал отец. Ибрагим отжался больше Рахима Куриева — 3202 раза, причем этого результата ребенок достиг менее чем за два часа.

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