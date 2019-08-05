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Количество случаев бешенства увеличилось в Татарстане

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Роспотребнадзор зафиксировал в Татарстане рост числа случаев бешенства. С начала года выявлено 13 фактов заболевания.

По данным ведомства, бешенство выявили в девяти районах республики. В Роспотребнадзоре считают, что эпизоотическаяя обстановка ухудшается из-за появления очагов заболевания в дикой природе и увеличения числа бездомных животных. Об этом пишет InKazan.ru.

Кроме того, в течение полугода на 8,3% выросло количество обращений к врачам местных жителей с укусами животных. При нападении зверей пострадали более 5,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в течение полугода на территории РФ более 198 тыс. человек обратились в медицинские учреждения после укусов, ослюнений или оцарапываний животными. В Московской, Тверской, Курской, Челябинской, Воронежской и других областях растет число сельскохозяйственных животных, заболевших бешенством.

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