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В Нижнем Тагиле ребенок сбежал из детсада на игрушечной машине

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Нижнем Тагиле мальчик с особенностями развития сумел покинуть детский сад на игрушечной машине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 2 августа в дошкольном учреждении № 23 «Фонтанчик», пишет сайт kp.ru. Шестилетний мальчик покинул сад и поехал в сторону дороги, не встретив сопротивления. Только спустя 10 минут в районе аптеки его заметили прохожие и передали в руки воспитателя.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливается, почему воспитатели не заметили отсутствие ребенка, если в группе в этот день было всего восемь человек. Помимо этого, заведующая не сообщила ни в полицию, ни в прокуратуру о пропаже мальчика, отмечает телеканал «360».

22 июля сообщалось, что побег двух шестилетних детей не заметили в саратовском детсаду.

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