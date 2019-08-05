В Нижнем Тагиле ребенок сбежал из детсада на игрушечной машине

В Нижнем Тагиле мальчик с особенностями развития сумел покинуть детский сад на игрушечной машине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 2 августа в дошкольном учреждении № 23 «Фонтанчик», пишет сайт kp.ru. Шестилетний мальчик покинул сад и поехал в сторону дороги, не встретив сопротивления. Только спустя 10 минут в районе аптеки его заметили прохожие и передали в руки воспитателя.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливается, почему воспитатели не заметили отсутствие ребенка, если в группе в этот день было всего восемь человек. Помимо этого, заведующая не сообщила ни в полицию, ни в прокуратуру о пропаже мальчика, отмечает телеканал «360».

22 июля сообщалось, что побег двух шестилетних детей не заметили в саратовском детсаду.