Жителей Пензенской области предупредили об ухудшении погоды

МЧС оповестило жителей Пензенской области об ухудшении погодных условий. Ветер повалил деревья на припаркованные автомобили.

По информации синоптиков, в течение суток в регионе ожидается сильный дождь, который будет сопровождаться порывами ветра до 19 м/с. В сложившихся условиях сотрудники МЧС рекомендуют жителям Пензенской области соблюдать осторожность при выходе на улицу. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

По данным очевидцев, в Пензе из-за непогоды дерево упало на два автомобиля на улице Мира. Кроме того, на улице Гоголя порыв ветра обрушил дерево как минимум на одну иномарку. Информации о пострадавших пока нет.