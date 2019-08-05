Псковская область получила почти 11 млн рублей на жилье для ветеранов
Псковской области из федерального бюджета предоставили дополнительные 10,8 млн рублей. Средства направят на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, средства распределят между девятью ветеранами. Каждый из них получит субсидию в размере 1,2 млн рублей, которую можно направить на строительство или приобретение жилья, пишет «Псковское агентство информации».
В Псковской области с начала действия указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» свои жилищные условия улучшили 4,5 тыс. человек.
С начала 2019 года субсидию на приобретение или строительство жилья получили 17 ветеранов.