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Псковская область получила почти 11 млн рублей на жилье для ветеранов

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Псковской области из федерального бюджета предоставили дополнительные 10,8 млн рублей. Средства направят на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, средства распределят между девятью ветеранами. Каждый из них получит субсидию в размере 1,2 млн рублей, которую можно направить на строительство или приобретение жилья, пишет «Псковское агентство информации».

В Псковской области с начала действия указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» свои жилищные условия улучшили 4,5 тыс. человек.

С начала 2019 года субсидию на приобретение или строительство жилья получили 17 ветеранов.

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