В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция в преддверии WorldChefs Congress and Expo 2020

21 августа в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму WorldChefs Congress and Expo 2020. Впервые за 100 лет главное гастрономическое событие мира пройдет в России.

Спикеры пресс-конференции:

Томас Гуглер, президент Всемирной Ассоциации шеф-поваров;

Виктор Беляев, президент Национальной Ассоциации Кулинаров России;

Антон Атрашкин, первый вице-президент ГК «Формика», директор деловой программы WorldChef Congress & Expo.

На площадке МИЦ «Известия» Томас Гуглер, шеф-повар короля Саудовской Аравии и президент Всемирной ассоциации Worldchefs, расскажет о том, какие национальные и международные задачи по развитию глобальной культуры гастрономии ставит перед собой Всемирный конгресс шеф-поваров 2020. Мероприятие пройдет в период с 28 по 31 июля 2020 года в культурной и ресторанной столице России – Санкт-Петербурге.

Ожидается приезд нескольких тысяч шеф-поваров, рестораторов и отельеров со всего мира. Российская команда поборется за звание лучшей в Олимпиаде шеф-поваров, а профессиональное сообщество сравнит международный опыт участников конгресса, дискутируя на глобальные темы качества, образования, творческого потенциала, гендерного баланса в индустрии, а также автоматизации ресторанного бизнеса.

Первый конгресс прошел в начале ХХ века и вот уже 90 лет притягивает на свою площадку лучших представителей индустрии. 38 городов мира удостоились чести провести данное мероприятие у себя и наконец в 2020 году Worldchefs Congress первый раз состоится в России. Ассоциация Worldchefs, организатор мероприятия, – это флагман общественного мнения в области кулинарии и сфере гостеприимства, основанная в Сорбонне в 1928 году.

Оператором международного мероприятия выступает группа компаний Formika.

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