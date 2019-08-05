Тело одной из утонувших в Севастополе спортсменок извлекли из воды

Тело одной из двух утонувших в Севастополе спортсменок извлечено из воды, проводится доследственная проверка по факту происшествия. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

«На месте работают сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району. Поиски второй девушки продолжаются», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Ранее 5 августа замглавы городского управления безопасности Владимир Беспалый сообщил, что вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и ее подруга утонули в Севастополе.

В федерации кикбоксинга России «Известиям» сообщили, что вторая погибшая — лидер сборной России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса, многократная победительница чемпионатов России, неоднократная чемпионка мира и Европы Фатима Жагупова.

Президент федерации Владимир Украинцев рассказал, что девушки были в Севастополе на сборах. У них был билет до дома на вечер 4 августа, они решили искупаться напоследок.

«Элина живет возле моря в Мурманске, она первая пошла купаться. Фатима, говорят, полезла помогать ей, и ее накрыло», — рассказал он. По его словам, Гисмееву видели живой за 15 минут до гибели.