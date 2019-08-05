Прямой эфир

В Большом театре объяснили появление абонементов за 1,5 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сообщения о продаже абонементов стоимостью 1,5 млн рублей в Большой театр появились из-за технической ошибки на сайте, их реализация не производится. Об этом заявили в пресс-службе ГАБТа 5 августа.

«Заявленные на сайте ГАБТа абонементы — это техническая ошибка. В Большом нет и никогда не было никаких абонементов», — опроверг информацию представитель театра.

Как пишет «РИА Новости», ранее на сайте ГАБТа в разделе заказа билетов появились абонементы на сентябрь на спектакли Исторической сцены, стоимость которых достигала 1,5 млн рублей.

Ранее в мае Счетная палата уже обращала внимание на недостатки механизма реализации билетов на спектакли Большого театра на Исторической сцене. Тогда в ГАБТе пообещали учесть рекомендации и изменить схему продажи билетов, в частности, сократить объем брони на 30%,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Балерина Большого театра попала в больницу при попытке сбежать от родственников
Счетная палата нашла нарушения в Большом театре, Госфильмофонде и Эрмитаже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017