В Большом театре объяснили появление абонементов за 1,5 млн рублей

Сообщения о продаже абонементов стоимостью 1,5 млн рублей в Большой театр появились из-за технической ошибки на сайте, их реализация не производится. Об этом заявили в пресс-службе ГАБТа 5 августа.

«Заявленные на сайте ГАБТа абонементы — это техническая ошибка. В Большом нет и никогда не было никаких абонементов», — опроверг информацию представитель театра.

Как пишет «РИА Новости», ранее на сайте ГАБТа в разделе заказа билетов появились абонементы на сентябрь на спектакли Исторической сцены, стоимость которых достигала 1,5 млн рублей.

Ранее в мае Счетная палата уже обращала внимание на недостатки механизма реализации билетов на спектакли Большого театра на Исторической сцене. Тогда в ГАБТе пообещали учесть рекомендации и изменить схему продажи билетов, в частности, сократить объем брони на 30%,