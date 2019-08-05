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Названо число посетивших в текущем сезоне Крым туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В правительстве Крыма назвали число туристов, посетивших регион до 1 августа. Как рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, в Крыму побывали 4 млн туристов.

«Количество туристов, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти», — цитирует министра «РИА Новости».

Этот показатель, по словам Волченко, на 11% превышает показатель прошлого года, а 2018-й был признан рекордным по посещению туристами Крыма за всю постсоветскую историю республики.

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По словам министра, все чаще туристы приезжают в Крым семьями и компаниями. Он отметил, что в нынешнем сезоне зафиксирован высокий уровень загрузки в коллективных средствах размещения.

Волченко призвал не верить в сообщения о дороговизне отдыха в Крыму.

«Крым впервые за пять лет стал предметом информационной кампании по дискредитации его туристического имиджа», — назвал министр причину появления таких сообщений. Это, по его словам, подтверждает конкурентоспособность крымского направления на туристическом рынке.

«Туриста обмануть сложно. Он всё равно всё проверяет сам. Все информационные вбросы разбиваются о личный опыт», — заключил Волченко.

Ранее 5 августа сообщалось о списке наиболее популярных у россиян авиамаршрутах. Специалисты проанализировали, куда российские граждане покупали билеты в течение последнего года. Крым вошел в пятерку самых востребованных направлений наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи.

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