Прямой эфир

Синоптики спрогнозировали период аномальной жары в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае период аномально жаркой погоды продлится как минимум до 8 августа. Такой прогноз дали в региональном ЦГМС.

Во вторник днем, 6 августа, воздух прогреется до +27…+32 градусов. В отдельных районах региона прогнозируется небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с. В ночные часы температура может опуститься до +9 градусов, пишет altapress.ru.

Днем 7 августа столбик термометра поднимется до +28…+33. Осадков не ожидается. Ночью синоптики прогнозируют +11… +16 градусов, без осадков.

Жаркая погода также ожидается 8 августа — днем +26...+31, ночью +12…+17. В отдельных районах могут пройти небольшие дожди с грозами. Скорость северо-западного ветра составит 3–8 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять солнечных электростанций построят в Алтайском крае
Более 60 природных пожаров зафиксировали за сутки в Алтайском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017