Синоптики спрогнозировали период аномальной жары в Алтайском крае

В Алтайском крае период аномально жаркой погоды продлится как минимум до 8 августа. Такой прогноз дали в региональном ЦГМС.

Во вторник днем, 6 августа, воздух прогреется до +27…+32 градусов. В отдельных районах региона прогнозируется небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с. В ночные часы температура может опуститься до +9 градусов, пишет altapress.ru.

Днем 7 августа столбик термометра поднимется до +28…+33. Осадков не ожидается. Ночью синоптики прогнозируют +11… +16 градусов, без осадков.

Жаркая погода также ожидается 8 августа — днем +26...+31, ночью +12…+17. В отдельных районах могут пройти небольшие дожди с грозами. Скорость северо-западного ветра составит 3–8 м/с.