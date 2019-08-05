Водитель автобуса насмерть сбил женщину в Екатеринбурге

Женщина погибла под колесами пассажирского автобуса в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

ДТП произошло 4 августа на улице Ленина. Водитель автобуса маршрута № 28, направлявшийся по улице Гагарина в сторону проспекта Ленина, наехал на пешехода, по предварительной информации, переходившего дорогу в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, пишет сайт kp.ru.

Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Проводится проверка по факту произошедшего. Отмечается, что за рулем автобуса был водитель с 20-летним стажем.

28 июля сообщалось, что пассажирский автобус в Екатеринбурге наехал на двух человек, пересекавших пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.