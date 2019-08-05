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Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

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Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.Такие заработки считаются «относительно высокими» и могут быть в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства, IT-технологий и финансов, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг».

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Отмечается, что самые высокооплачиваемые сотрудники заняты в отрасли «Добыча полезных ископаемых» — высокие зарплатами в этой сфере могут похвастаться порядка 37% сотрудников. Среди них нефтяники, газовики и шахтеры. В отрасли «Рыболовство и рыбоводство» месячную заплату 75 тыс. рублей и более имеют 34% работников.

В финансовой отрасли наибольшую зарплату получают банковские работники, так как их труд связан со значительной финансовой ответственностью. Хороший доход также у работающих в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

В конце июля исследовательский центр Superjob опубликовал пять самых привлекательных предложений работодателей в крупнейших городах России. Врач гинеколог-репродуктолог с зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц стал самой высокооплачиваемой вакансией.

В свою очередь компания HeadHunter выпустила исследование, согласно которому специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.

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