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Воронежская область стала лидером по приросту производства молока в РФ

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В Воронежской области по итогам I полугодия объем производства молочной продукции вырос на 46,1 тыс. т. Показатель стал самым высоким в стране. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

В 2019 году в регионе планируют открыть три молочных комплекса. Каждый из них будет на 2,8 тыс. голов. Это позволит в следующем году увеличить производство молока на 1 млн т, пишет ИА «Абирег».

Кроме того, Воронежская область вошла в тройку лидеров по реализации молока за сутки. Показатель составил 2,2 тыс. т. Первые места заняли Республика Татарстан и Краснодарский край.

Всего в 2019 году в РФ было произведено 15 млн т молока, что превысило уровень прошлого года на 1,4%.

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