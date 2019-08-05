Водитель мусоровоза сбил пешехода в Москве

Мусоровоз сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом 5 августа сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.

ДТП произошло в Уваровском переулке. Информацию о случившемся подтвердили в столичном Управлении ГИБДД. Пострадавший выжил и был передан врачам скорой помощи для осмотра, пишет агентство городских новостей «Москва». На месте работают экстренные службы города.

Ранее 5 августа сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.