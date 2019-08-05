В парке «Филатов луг» в Москве организуют экотропу

Экологическую тропу длиной в 2 км организуют в московском парке «Филатов луг». Об этом 5 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

В ведомстве отметили, что в парке уже приступили к обустройству экотропы. Сейчас специалисты заняты созданием прогулочного маршрута, где горожане смогут найти 16 зон отдыха площадью от 50 по 125 кв. м.

Уточняется, что зоны отдыха замостят досками из хвойных пород деревьев, а также установят навесы в стиле лесного полога. Кроме того, некоторые элементы будут имитировать ветви деревьев. Как пишет «Москва 24», для гостей парка установят угловые перголы с качелями и встроенными лавочками, а также арочные перголы.

Вдоль экотропы установят освещение, а навесы оборудуют мягкой архитектурно-художественной подсветкой, чтобы не тревожить обитающих в парке животных.

Работы по благоустройству парка завершат до конца 2019 года, пишет REGNUM. Проект реконструкции разработан с учетом пожеланий местных жителей. В частности, там появятся пять спортивных зон с футбольными и волейбольными площадками и велопрокат.

В конце июля сообщалось, что новый мост к парку «Остров мечты» в Москве откроют в ноябре 2019 года.