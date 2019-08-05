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Площадь пожаров сократилась на 300 тыс. га в Якутии

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За сутки в Якутии площадь лесных пожаров сократилась на 300 тыс. га. Число возгораний уменьшилось на 15.

Обстановка в республике по-прежнему остается сложной. Площадь действующих пожаров превышает 900 тыс. га. При этом, уточняют в МЧС, крупных пожаров нет, сообщает ИА SakhaNews.

Больше всего природных возгораний зарегистрировано в Алданском, Жиганском, Олекминском, Ленском и Верхоянском районах. Наблюдение за возгораниями осуществляется с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Аэромобильная группировка регионального управления МЧС находится в районе города Томмот.

Пожарные самолеты Бе-200 за сутки сбросили 167,5 т воды в Сунтарском и Усть-Алданском районах. Также четыре вылета со сбросом воды осуществили два вертолета Ми-8. В ликвидации таежных пожаров принимали участие 920 человек.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров сокращается в Сибири и на Дальнем Востоке. В регионах продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован.

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