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Минфин США уточнил сроки начала действия новых санкций против России

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Фото: Global Look Press/Bao Dandan
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Новый пакет антироссийских санкций США вступит в силу 26 августа. Об этом говорится в директиве минфина Соединенных Штатов.

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До этого срока должен пройти период уведомления конгресса согласно закону о контроле над химоружием (CBW).

Ранее сообщалось, что новые санкции будут действовать с 19 августа.

4 августа стало известно, что новые санкции не затронут госкомпании и вторичный рынок России. Они касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонда национального благосостояния, говорится в документе. При этом американским банкам разрешено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении Москвы. Поводом стало предполагаемое использование химического оружия в 2018 году в Великобритании, когда был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В соответствии с документом госсекретарь и глава минфина США должны предпринять ряд действий при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

3 августа Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».

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