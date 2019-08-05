Цех фанерного комбината загорелся в Вологодской области

В Вологодской области произошел пожар на Кадуйском фанерном комбинате. Как сообщает в понедельник, 5 августа, региональное управление МЧС, возгорание возникло в цехе сортировки. Сообщение о ЧП пожарные получили в 6:00 (время совпадает с московским).

Площадь возгорания составила более 3 тыс. кв. м. В борьбе с огнем приняли участие 25 человек личного состава и девять единиц техники. Пожар удалось локализовать, в результате него никто не пострадал.

3 августа крупный пожар произошел в центре Москвы — загорелось бывшее промышленное здание на Дубининской улице. Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м. В правоохранительных органах основной версией происшествия назвали поджог.