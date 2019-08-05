Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил журналистам источник в силовых структурах.

Он отметил, что речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который в 2019 году освободился из колонии. В 2016 году он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по статье о разбое, однако позднее ему сократили срок и отпустили на свободу.

«Жаров получил 19 млн рублей за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Также в деле появился еще один фигурант — Борис Караматов. По данным правоохранителей, именно он убедил владельца похищенных денег привезти их в банк, где было совершено разбойное нападение.

«Караматов снимал в банке «Металлург» помещение, и, по версии следствия, именно он убедил потерпевшего привезти такую сумму в кредитное учреждение», — добавил собеседник агентства.

Уточняется, что для похищения денег офицеры спецслужбы инсценировали в кредитном учреждении обыск.

5 июля сообщалось, что военный суд на месяц арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в создании преступного сообщества и организации разбойных нападений. Среди них три сотрудника спецподразделения «Альфа», два офицера управления «К» (банковский отдел) и сотрудник группы спецназначения «Вымпел». Фигурантов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Прeдполагаетcя, что они по поддельным дoкументaм инсценировали обыск в крeдитнoй организации. Арестованных сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к пропаже части денег, изъятых у экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко.