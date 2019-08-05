Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве

Прохладная погода, облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве и Московской области в понедельник, 5 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит от 13 до 15 градусов. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 7–12 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В ночные часы температура может опуститься до 8 градусов. Погода будет облачная с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный 5–10 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст.

4 августа специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода, соответствующая климатической норме августа, вернется в Москву с середины следующей недели. Со среды воздух начнет прогреваться до 22–24 градусов.