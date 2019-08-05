Прямой эфир

Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

0
Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По предварительным данным, инцидент произошел 4 августа около 14:40 по местному времени (16:40 мск). В результате действий 17-летнего подростка, мальчик упал на крышу основного здания галереи, которая расположена на уровне пятого этажа. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое.

Подозреваемого помогли задержать посетители галереи, которые не давали ему покинуть место происшествия. Сейчас он доставлен в полицейский участок, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Отмечается, что на знакомство подростка с мальчиком ничего не указывает, пишет ТАСС.

2 августа стало известно, что несовершеннолетняя девочка в Москве получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семеро детей госпитализированы из лагеря в Подмосковье
Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017