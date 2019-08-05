Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По предварительным данным, инцидент произошел 4 августа около 14:40 по местному времени (16:40 мск). В результате действий 17-летнего подростка, мальчик упал на крышу основного здания галереи, которая расположена на уровне пятого этажа. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое.

Подозреваемого помогли задержать посетители галереи, которые не давали ему покинуть место происшествия. Сейчас он доставлен в полицейский участок, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Отмечается, что на знакомство подростка с мальчиком ничего не указывает, пишет ТАСС.

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