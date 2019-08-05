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Власти Британии выделили £1,8 млрд на систему здравоохранения

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Фото: Global Look Press/Simon Chapman
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Правительство Великобритании приняло решение модернизировать больницы и систему здравоохранения (NHS), для чего выделили £1,8 млрд (около $2,18 млрд). Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Средства будут направлены на оснащение около 20 больниц новым оборудованием, кроватями и дополнительными палатами. При этом будут увеличены капитальные расходы на здравоохранение в целом.

Ожидается, что глава британского правительства объявит о дополнительном финансировании в понедельник, 5 августа. Сейчас ежегодно на нужды NHS из бюджета выделяется £33,9 млрд ($41,2 млрд).

Борис Джонсон вступил в должность британского премьера 24 июля, на этом посту он сменил Терезу Мэй. Его соперником среди прочих был министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок.

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