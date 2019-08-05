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Устроивший стрельбу в Огайо заказал винтовку для нападения в интернете

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Фото: REUTERS/Bryan Woolston
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Устроивший стрельбу в Огайо Коннор Беттс имел более двух единиц оружия, винтовку, с которой он совершил нападение, была заказана им по интернету. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции.

По предварительным данным, винтовка 223-го калибра была заказана в Техасе, затем Беттс забрал ее у местного продавца, у которого он также приобрел еще одно оружие. При этом в полиции заявили, что пока рано делать какие-либо выводы о мотивах нападавшего, отмечает Fox News.

Ранее в этот же день полиция определила личность стрелка — это 24-летний Коннор Беттс, проживавший недалеко от места преступления. Стрельба произошла в воскресенье, 4 августа. Нападавших было двое. Полиция разыскивает второго возможного стрелка, который мог покинуть район на внедорожнике темного цвета. В результате атаки погибли девять человек, пострадали 27. Среди жертв также сестра Беттса — Меган.

Накануне стрельба, жертвами которой стали 20 человек, произошла в Эль-Пасо, штат Техас. Злоумышленник открыл огонь в супермаркете Walmart. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса, в отношении которого прокуратура США рассмотрит возможность вынесения смертного приговора.

Также 4 августа семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.

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