Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы

Три человека получили травмы в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, инцидент произошел на 1-й Фрезерной улице. Источник отметил, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 4 августа пресс-служба управления ГИБДД по Ленинградской области сообщила, что три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей на автотрассе Санкт-Петербург–Псков.