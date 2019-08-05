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Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Три человека получили травмы в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, инцидент произошел на 1-й Фрезерной улице. Источник отметил, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 4 августа пресс-служба управления ГИБДД по Ленинградской области сообщила, что три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей на автотрассе Санкт-Петербург–Псков.

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