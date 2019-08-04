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Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперты назвали главные ошибки пассажиров, из-за которых их могут не пустить в самолет. Соответствующее исследование провел сервис «Туту.ру».

Самая распространенная ошибка — путаница в городах отправления. Например, пассажир купил билет на рейс Москва–Сочи, а лететь нужно было из Сочи в Москву. Исправить ситуацию можно, обменяв или вернув билет, если позволяют правила авиакомпании и до даты вылета еще есть время.

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Также пассажиры часто путают месяц, причем не только созвучные июнь и июль, но и другие. В этом случае стоит изучить правила тарифа и позвонить в пункт покупки билета. Если просто купить второй билет, есть риск потерять деньги, так как система компании может принять это за двойное бронирование и просто аннулировать один из билетов.

Также необходимо следить за написанием имени и фамилии. А вот исправить неверно указанный номер паспорта довольно легко. Некоторые компании позволяют сделать это прямо на сайте. Однако при необходимости перевыпуска билета с правильной информацией могут потребовать оплатить допуслугу. Важно также правильно указывать контактную информацию, ведь если самолет перенесут, вы не сможете узнать об изменениях, пишет РЕН ТВ.

Проблемы могут возникнуть и со стыковочными рейсами. Так, если пассажир купил билет на рейс Новосибирск–Москва–Бангкок–Москва–Новосибирск и не приехал на первый из них, остальные могут быть аннулированы. Если по какой-то причине вы не попали на рейс — позвоните в авиакомпанию, чтобы аннулировать место.

26 июля в сервисе AirHelp сообщили, что порядка 10 тыс. россиян, которые с начала 2019 года пострадали из-за задержек или отмены рейсов в Европу, могут рассчитывать на компенсацию в размере до €600.

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