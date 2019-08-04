Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Курганской области

Автомобильная авария на загородной трассе в Мишкинском районе Курганской области унесла жизни четырех человек, в том числе двух детей. ДТП произошло утром 4 августа.

«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, потерял контроль над управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения», — сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Машина столкнулась по касательной с автомобилем Volvo FH, опрокинулась и столкнулась со вторым автомобилем — МАЗ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пять человек погибли, еще 14 получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Апанасенковском районе Ставропольского края. Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, около 02:30 по местному времени (совпадает с мск) на 420-м км трассы Астрахань–Элиста–Ставрополь.