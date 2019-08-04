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Группа «Аквариум» собирает в Сети средства на новый альбом

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Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» планируют записать новый альбом. На эти цели музыкантам нужны средства, которые они решили собрать с помощью своих фанатов.

Как сообщается на сайте российской краудфандинговой платформы planeta.ru, с 17 июля на проект уже перечислили 1 млн 920 тыс. рублей. До нужной суммы в 2,5 млн осталось совсем немного. Ранее рокеры рассказали, что за ними «не стоит банков и больших корпораций». На данный момент спонсорами альбома «Аквариума» стали 766 человек, отмечает телеканал «78».

22 июля группа «Чиж & Co» анонсировала новый альбом впервые за 20 лет. Сергей Чиграков основал ее в 1994 году. Последний на данный момент студийный альбом группы под названием «Нечего терять» вышел в 1999 году.

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