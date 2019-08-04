В МВД раскрыли обстоятельства ДТП с автобусом во Владимирской области

В управлении МВД России по Воронежской области рассказали об обстоятельствах ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Авария произошла днем в воскресенье, 4 августа, на 84-м км автодороги Владимир–Муром–Арзамас в Селивановском районе области. По предварительной информации водитель Kia Rio во время поворота выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Владимира в Муром. После этого транспортные средства загорелись.

Водитель легкового автомобиля — житель Владимира 1956 года рождения — скончался на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса были госпитализированы, еще трое обратились за медицинской помощью позднее.

Ранее в воскресенье два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга. Виновники попали в аварию на угнанном автомобиле Kia Rio.