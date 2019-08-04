В Ленинградской области наркозависимый мужчина умер после заключения в наручники

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после смерти мужчины, закованного в наручники. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба местного следственного управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ — «Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Инцидент произошел в садоводческом массиве «Пупышево», находящемся в Волховском районе Ленинградской области. В дачном доме СНТ «Чайка» было обнаружено тело 32-летнего мужчины, скованного наручниками по рукам и ногам.

Следствие установило, что 2 августа двое знакомых погибшего привезли его в дачный дом, где сковали наручниками, чтобы лишить его возможности передвигаться и самостоятельно покинуть дом. Мужчины уехали, а потерпевший остался один, в результате чего скончался.

По предварительной информации следствия, молодые люди были друзьями погибшего и заковали его в наручники в попытках избавить от наркотической зависимости.

Мужчин задержали, а следствие назначило судебные экспертизы и устанавливает все обстоятельства преступления.

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