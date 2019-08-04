Успенская и Цыганова отметили жизнелюбие Вилли Токарева

Исполнитель Вилли Токарев обладал особой энергетикой, его смерть — очень тяжелая потеря. Об этом сказала «РИА Новости» коллега певца по сцене Любовь Успенская.

По ее словам, в смерть Токарева трудно поверить, потому что он был крепок и здоров. Успенская интересовалась у шансонье, что он делает для того, чтобы работать в своем возрасте. «Я утром на завтрак выпиваю 50 г водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит!» — отвечал ей артист.

Уход шансонье стал очень тяжелой потерей, призналась Успенская.

Сообщение о смерти певца прокомментировала и певица Виктория Цыганова. «Энергичный человек был, жизнерадостный», — сказала она РЕН ТВ, отметив, что молодым людям стоит поучиться его оптимизму.

О смерти Вилли Токарева стало известно в воскресенье, 4 августа. Информацию о его кончине подтвердил ТАСС его сын Артем. По словам мужчины, семья решает вопрос с церемонией прощания и похоронами. Артист умер в московском онкологическом центре, где находился с начала июля.

Вилли (Вилен) Токарев родился в 1934 году, окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу контрабаса. Писал песни для других исполнителей (его произведения исполняли Эдита Пьеха и Анатолий Королев). В 1974 году артист эмигрировал в США. Там он записывал пластинки и работал певцом в русских ресторанах и получил известность в среде выходцев из Советского Союза.

С конца 1980-х начал гастролировать в СССР, затем переехал в Москву. Является автором песни «Апатиты — заполярный городок», которая является неформальным гимном одноименного города. Также известен песнями «Небоскребы», «Гитара с треснувшею декой», «Журавли» и т.д.