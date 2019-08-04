Движение по трассе М-10 перекрыто в Новгородской области после массового ДТП

Движение транспорта полностью перекрыто на трассе М-10 «Россия» в Новгородской области после ДТП с участием семи машин. Авария произошла 4 августа в Чудовском районе области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На 563-м км трассы в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля», — приводит «РИА Новости» сообщение спасателей. В результате аварии пострадали семь человек, отметили в ведомстве.

Среди пострадавших — двое детей, пишет «Газета.ру». На месте аварии работают медики, сотрудники ДПС, причины ДТП выясняются.

Накануне из-за аварии перекрывалось движение на федеральной трассе в Ленинградской области А-114 «Вологда–Тихвин — трасса Р-21 «Кола». На дороге в Бокситогорском районе столкнулись легковой автомобиль Skoda и грузовик «КамАЗ».