Румынского министра уволили за речь об изнасилованной и убитой девочке

В Румынии уволили министра образования Екатерину Андронеску за ее высказывание о похищенной 15-летней девочке, которую изнасиловали и убили. Об этом 3 августа сообщает BBC News.

Андронеску публично сказала, что девочку «учили не садиться в машину к незнакомцам». Это вызвало бурю обсуждений в соцсетях на тему того, что государственные органы должны защищать детей, а слова министра образования демонстрируют неуважение и непонимание.

Премьер-министр страны Виорика Дэнчил заявила, что высказывание Андронеску не отражает позицию правительства.

Убийство 15-летней девочки произошло в конце июля. Подросток пропала после поездки на попутке в свой дом в Каракале. Водитель изнасиловал ее, а потом убил, пишет «Газета.ру». Девушка три раза звонила в службу спасения, но полиция лишь спустя 19 часов приехала на место, где девочку убили.

В результате случившегося в отставку ушел глава МВД Николае Мога.