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Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от тропических клопов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Роспотребнадзор рассказал, как россиянам следует бороться против тропических постельных клопов, которые могут появиться в некоторых городах. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщается на сайте ведомства.

Так, рекомендуется регулярно проводить уборку помещений, пылесосить, часто менять постельное белье. Кроме того, его следует стирать сразу, а не держать несколько дней в ящиках для хранения. Также нужно осматривать диваны и ковры.

В Роспотребнадзоре добавили, что постельных клопов могут привезти постояльцы отелей, так что крайне важно осматривать свой номер перед заселением, а особенно — постель. Чемоданы рекомендуется держать в ванной комнате, так как по мокрым поверхностям клопам тяжелее ползти и забираться в вещи.

2 августа в Москве обнаружили тропических постельных клопов. Ранее эти клопы не появлялись в европейской части России, предпочитая страны с тропическим и субтропическим климатом — Юго-Восточную Азию, Африку и в последние годы территорию Северной Америки. По информации Роспотребнадзора, их численность с каждым годом увеличивается вдвое.

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