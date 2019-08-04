Прямой эфир

Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа

0
Фото: Global Look Press/Eccc/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок. Ему было 93 года, сообщили в камбоджийском суде.

Чеа, известный также как «Брат номер два», умер вечером 4 августа. Причина смерти не называется, передает ТАСС.

Движение «Красные кхмеры» под предводительством Пол Пота (он называл себя «Брат номер один»; всего «братьев» было пятеро) захватило власть в Камбодже в середине 1970-х годов, свергнув президента страны Лон Нола. В рамках «революционного эксперимента» по построению стопроцентно коммунистического общества они превратили всю страну в сельскохозяйственные коммуны. В республике проводился геноцид с массовыми казнями. Общее число жертв режима, по разным данным, колеблется от 1 до 3 млн человек. «Красных кхмеров» свергли вьетнамские войска в 1978 году.

После поражения режима Нуон Чеа бежал в Таиланд и скрывался там до 1998 года, после чего сдался камбоджийским властям. В 2014 году приговорен к пожизненному заключению за преступления против человечности. В 2018 году получил еще один пожизненный срок за геноцид вьетнамцев и народности чам. Он был последним из лидеров диктатуры и единственным, кто дожил до приговора суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Камбодже ввели уголовную ответственность за неуважение к королю
При обрушении здания в Камбодже погибли 13 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017