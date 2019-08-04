Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа

Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок. Ему было 93 года, сообщили в камбоджийском суде.

Чеа, известный также как «Брат номер два», умер вечером 4 августа. Причина смерти не называется, передает ТАСС.

Движение «Красные кхмеры» под предводительством Пол Пота (он называл себя «Брат номер один»; всего «братьев» было пятеро) захватило власть в Камбодже в середине 1970-х годов, свергнув президента страны Лон Нола. В рамках «революционного эксперимента» по построению стопроцентно коммунистического общества они превратили всю страну в сельскохозяйственные коммуны. В республике проводился геноцид с массовыми казнями. Общее число жертв режима, по разным данным, колеблется от 1 до 3 млн человек. «Красных кхмеров» свергли вьетнамские войска в 1978 году.

После поражения режима Нуон Чеа бежал в Таиланд и скрывался там до 1998 года, после чего сдался камбоджийским властям. В 2014 году приговорен к пожизненному заключению за преступления против человечности. В 2018 году получил еще один пожизненный срок за геноцид вьетнамцев и народности чам. Он был последним из лидеров диктатуры и единственным, кто дожил до приговора суда.