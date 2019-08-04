Синоптики рассказали о сроках возвращения летнего тепла в Москву

По-летнему теплая погода вернется в Москву с 7 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Со среды температура воздуха поднимется до климатической нормы в 22-24 градуса, пояснил он.

По словам Тишковца, до наступления тепла жителям и гостям столичного региона придется померзнуть, так как в воскресенье и понедельник в столице сохранится погода, характерная для середины осени. «Сегодня и завтра, причем завтра будет еще холоднее, чем сегодня, ночью плюс пять-семь, по области плюс три-восемь, это уже просто середина осени, и днем в лучшем случае — 11-13 в Москве и 9-14 — по области», — сказал синоптик «РИА Новости».

При этом всю неделю будут идти дожди, отметил он. В выходные (10-11 августа) в Москве ожидаются сильные ливни с грозами, добавляет «Газета.ру».

Воскресенье, 4 августа, станет самым холодным в Москве за 70 лет. Днем столбики термометров показали в мегаполисе только 13-15 градусов тепла.

В начале июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы. 2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.