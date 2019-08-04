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Умер певец Вилли Токарев

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Исполнитель русского шансона Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Об этом со ссылкой на семью музыканта сообщило радио «Эхо Москвы».

По информации РЕН ТВ, артист умер в московском онкологическом центре, где находился с начала июля.

Вилли (Вилен) Токарев родился в 1934 году в Адыгее. Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу контрабаса. Писал песни для других исполнителей (его произведения исполняли Эдита Пьеха и Анатолий Королев), затем начал исполнять свои произведения сам. В 1974 году эмигрировал в США. Там он записывал пластинки и работал певцом в русских ресторанах и получил известность в среде выходцев из Советского Союза.

С конца 1980-х начал гастролировать в СССР, затем переехал в Москву. Является автором песни «Апатиты — заполярный городок», которая является неформальным гимном одноименного города. Также известен песнями «Небоскребы», «Журавли», и т.д.

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