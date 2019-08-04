Сотрудницу банка в Брянске задержали за снятие 10 млн рублей со счета клиента

Заместителя директора по розничному бизнесу одного из банков в Брянске задержали за снятие 10 млн рублей со счета клиента. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в МВД.

Следствие установило, что женщина при заключении договора ввела клиента банка в заблуждение, тем самым получив доступ к его лицевому счету. С него она и вывела 10 млн рублей.

В отношении сотрудницы кредитной организации завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Подозреваемая арестована.

31 июля сотрудница банка в Нефтеюганске похитила из кассы более 5,7 млн рублей, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Она работала в должности кассира-контролера банка и имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты в боксах после женщина объясняла техническими сбоями.