Военный эксперт предложил создать союз «Русь-Украина» в противовес ЕС и НАТО

Украинский военный эксперт Алексей Арестович предложил создать новый союз «Русь–Украина» для объединения страны с небольшими по территории и численности государствами-соседями. Об этом 3 августа написало издание «Апостроф».

По его словам, такой альянс гораздо эффективнее, чем вступление в Евросоюз и НАТО.

«Если нам не удастся стать «Русью–Украиной» и заявить претензии на территорию от Балтийского моря до Черного, то в тесном союзе со странами Балтии, с определенной политикой в отношении Беларуси, в отношении части россиян, которые больше ориентированы на Киев (а таких людей там немало), подобрать Молдову и Грузию, — и тогда мы совсем по-другому можем разговаривать и с ЕС, и с НАТО», — сказал Арестович.

11 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет. При этом разговоры об интеграции к 2025 году он назвал полной глупостью, так как процесс должен был быть запущен уже давно. Несмотря на такие прогнозы, министр выразил надежду на то, что рано или поздно Украина «станет на голову лучше всех предыдущих кандидатов» и вступит в ЕС.

8 июня спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал мнение, что у страны высокие шансы на членство в Евросоюзе в период с 2025 по 2027 год, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва. По его словам, государства подписали межпарламентское соглашение, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии Киева на пути к вступлению в Европейский союз.