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Памятник советскому солдату-освободителю открыли в Орловской области

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В Плещеево Орловской области установили памятник советскому солдату-освободителю и перезахоронили останки воинов. Монумент изготовлен Российским военно-историческим обществом. Скульптором является Денис Стритович.

Была проведена большая работа по актуализации фамилий павших воинов, нанесенных на мемориальные плиты. В результате были вписаны имена более 100 бойцов, захороненных в братской могиле, отмечает InfoOrel.ru. После торжественного открытия памятника состоялась церемония перезахоронения трех советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, останки которых были обнаружены бойцами поискового объединения «Огненная дуга».

Как стало известно в мае, правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов советских солдат в Берлине. Речь идет о памятниках в Трептов-парке и Тиргартене.

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