Митрополит из Петербурга Варсонофий посетил строящийся собор в Пензе

В Пензе с рабочим визитом побывал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он осмотрел Спасский кафедральный собор, чтобы оценить ход строительства.

Гостя сопровождали губернатор Иван Белозерцев, председатель законодательного собрания Валерий Лидин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Они осмотрели прилегающую к храму территорию и помещения основного здания.

Как сообщает пресс-служба регионального заксобрания, общественный совет при пензенском парламенте осуществляет контроль за качеством строительно-монтажных работ, а депутаты содействуют в сборе финансовых средств и помогают в процессе воссоздания храма, передает ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, собор в стиле русского классицизма располагался на Соборной площади Пензы и был взорван в 1934 году. В 1998 году на месте раскопок патриархом Алексием II была заложена часовня Всемилостивого Спаса. В апреле 2010 года после долгих лет забвения при епископе Вениамине в святую Пензенскую землю был заложен первый камень будущего Спасского собора. Новый храм будет масштабнее утраченного.