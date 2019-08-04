Умер автор шкалы уровня развития цивилизаций академик Кардашев

Директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева, российский академик Николай Кардашев скончался на 88-м году жизни. Ученый умер утром в субботу, 3 августа, написал на своей странице в соцсети Facebook заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

Прощание с академиком Кардашевым состоится во вторник или среду в здании института, уточнил Ковалев 4 августа в беседе с «РИА Новости». На сайте госкорпорации «Роскосмос» опубликованы соболезнования родным, близким и коллегам Кардашева.

В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем. Стадии развития внеземных цивилизаций он разделил по уровню потребления энергии: первый уровень — использование ресурсов своей планеты, второй — звезды, третий — галактики.

Кардашев предположил существование быстро вращающихся звезд еще до их открытия. Результатом идеи интерферометрии для изучения Вселенной, когда два приемника находятся на больших расстояниях, соавтором которой он являлся, стала работа российской космической обсерватории «Спектр-Р».