Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе

Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.

Похороны прошли по мусульманским обычаям — был проведен обряд омовения и обязательный намаз (молитва). После этого тело спортсмена привезли на кладбище и похоронили в мусульманском секторе.

Проститься с Дадашевым пришли родные и близкие, а также руководство Федерации бокса Санкт-Петербурга, представители Федерации бокса России. «Никто из нас даже подумать не мог, что может быть такой трагический конец. Мы верили, что он добьется своей цели и станет чемпионом, потому что у него был такой потенциал», — поделился Руслан Дадаев, тренировавший Дадашева с 16 лет до отъезда Максима в Америку.

Российский спортсмен умер после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Бой состоялся 19 июля, после чего состояние 28-летнего боксера ухудшилось и его доставили в больницу уже без сознания. Спортсмену сделали операцию, провели трепанацию черепа, но спасти его не удалось, он умер 23 июля.

По словам вдовы Дадашева Елизаветы Апушкиной, рефери был обязан защитить жизнь и здоровье боксера и закончить поединок. Сам Максим никогда бы не сдался на ринге, отметила она.