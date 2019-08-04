Застрявшие в Болгарии россияне вылетели в Москву

Застрявшие в Болгарии российские туристы смогли вылететь в Москву из Бургаса, вторая группа отправится из Варны в 12:00 мск. Об этом в воскресенье, 4 августа, РБК сообщила третий секретарь генконсульства России в Варне Алена Пучина.

«Этот рейс был перенесен из Бургаса. Пассажирам был обеспечен трансфер, все они были поселены в гостиницу», — добавила она.

Ранее в этот же день сообщалось, что более 200 россиян не могут покинуть Болгарию из-за проблем авиакомпании Bulgaria Air с самолетами. Об этом ТАСС рассказал генконсула России в Варне Владимир Климанов. По его словам, туристы прождали вылета в аэропортах более суток.

15 июня Роспотребнадзор объяснил, на что путешественники могут рассчитывать при задержке или отмене авиарейсов. В памятке сказано, что пассажир может требовать от перевозчика компенсацию в любых случаях, кроме тех, когда вылет задержали по не зависящим от авиакомпании причинам.

Если вылет задерживается более чем на два часа, пассажир имеет право совершить два бесплатных телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте. Также в этом случае пассажирам должны предоставляться прохладительные напитки. Если ожидание вылета длится более четырех часов, авиакомпания обязана обеспечить своих клиентов горячим питанием.

При задержке рейса на восемь часов и более пассажиров должны разместить в гостинице. Если задержка произошла ночью, предоставить пассажирам номер должны после шести часов ожидания. Доставку в гостиницу также осуществляет авиакомпания. Кроме того, она должна организовать хранение багажа.